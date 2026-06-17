Москва17 июнВести.Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал правильно в ситуации с британской яхтой в проливе Ла-Манш, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным Минобороны России, парусная яхта Bright Future опасно сближалась с российским кораблем. Экипаж фрегата пытался установить связь с британской яхтой, а затем подал звуковые сигналы и выпустил сигнальные ракеты, однако судно не изменило курс. Только после предупредительного выстрела яхта сменила направление движения.
В этом контексте единственное, что можно было сделать, было сделано "Адмиралом Григоровичем"подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik
Захарова добавила, что британская сторона понимает только такие действия.