Захарова: "Адмирал Григорович" действовал верно в ситуации с яхтой в Ла-Манше

Захарова поддержала действия фрегата "Адмирал Григорович" в Ла-Манше Захарова: "Адмирал Григорович" действовал верно в ситуации с яхтой в Ла-Манше

Москва17 июн Вести.Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал правильно в ситуации с британской яхтой в проливе Ла-Манш, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным Минобороны России, парусная яхта Bright Future опасно сближалась с российским кораблем. Экипаж фрегата пытался установить связь с британской яхтой, а затем подал звуковые сигналы и выпустил сигнальные ракеты, однако судно не изменило курс. Только после предупредительного выстрела яхта сменила направление движения.

В этом контексте единственное, что можно было сделать, было сделано "Адмиралом Григоровичем" подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik

Захарова добавила, что британская сторона понимает только такие действия.