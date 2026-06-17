РИА Новости: вызвавшая инцидент в Ла-Манше яхта следовала из Британии во Францию

СМИ узнали маршрут яхты, приблизившейся к российскому "Адмиралу Григоровичу" РИА Новости: вызвавшая инцидент в Ла-Манше яхта следовала из Британии во Францию

Москва17 июн Вести.Британская парусная яхта Bright Future, которая ранее спровоцировала инцидент с упредительной стрельбой в проливе в Ла-Манше, следовала из английского порта Лимингтон во французскую гавань Шербур-ан-Котантен.

Это следует из материала РИА Новости, которое проанализировало информацию портала для отслеживания судов в режиме онлайн MarineTraffic.

Из данных следует, что яхта покинула порт Лимингтон на южном побережье Англии после 06.00 мск во вторник, 16 июня, и взяло курс в направлении Франции. После инцидента в Ла-Манше судно продолжило идти на юг и пришвартовалось в порту Шербур-ан-Котантен примерно в 19.00 мск.

Вечером 16 июня Минобороны РФ проинформировало, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" несколько раз безуспешно пытался связаться с капитаном шедшей в проливе Ла-Манш яхты Bright Future.

В ведомстве подчеркнули, что обнаруженное военными моряками южнее острова Уайт судно под флагом Британии следовало опасным курсом на сближение с российским кораблем.

Bright Future прекратила маневр только после упредительной стрельбы, обратили внимание в российском Минобороны.