Москва17 июн Вести.Действия экипажа фрегата "Адмирал Григорович", который предотвратил опасное сближение с яхтой в проливе Ла-Манш, являются исключительно правильными. Такую оценку ИС "Вести" озвучил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он добавил, что в критической ситуации очень трудно отличить мирное судно от замаскированного военного корабля.

Действия командира и экипажа в сложившейся обстановке надо оценивать, как исключительно правильные и единственно возможные. Потому что при опасном сближении того или иного судна с нашим кораблем ведь очень трудно определить, то ли это действительно мирное судно, не имеющее никаких враждебных намерений, то ли это замаскированный военный корабль, на котором находится несколько тонн взрывчатки. И такие случаи ведь бывали в практике судоходства и перехода морем кораблей различных военно-морских сил. Только так и надо поступать в этой ситуации, чтобы пресечь все возможные провокации заявил Ходаренок

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что парусная яхта под флагом Великобритании пошла на опасное сближение с российским фрегатом в Ла-Манше. Экипаж "Адмирала Григоровича" пытался связаться с гражданским судном по рации, подавал звуковые сигналы и запускал сигнальные ракеты. Однако яхта изменила курс только, когда российские моряки сделали несколько предупредительных выстрелов.