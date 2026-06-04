Фронмайер: делегация Германии на ПМЭФ обсудит работу немецких компаний в России Депутат Фронмайер: на ПМЭФ делегация ФРГ обсудит работу немецких компаний в РФ

Москва4 июн Вести.Немецкая делегация прибыла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) для обсуждения условий работы около 1,5 тыс. немецких компаний в России. Об этом рассказал заместитель председателя фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер.

Парламентарий в беседе с ТАСС подчеркнул, что речь "также идет об энергетическом кризисе", с которым столкнулась Германия.

У нас по-прежнему остается около 1,5 тыс. немецких компаний в России, и цель, конечно, состоит в том, чтобы вновь сделать условия для этих компаний более благоприятными рассказал депутат

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках ПМЭФ провел рабочую встречу с Фронмайером. Миллер в ходе встречи напомнил, что между "Газпромом" и ФРГ ранее было выстроено конструктивное взаимодействие в энергетической сфере.

С Фронмайером также встретился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ отметил, что обсудил с депутатом экономическое сотрудничество Москвы и Берлина.