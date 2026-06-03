Глава "Газпрома" провел рабочую встречу с депутатом Бундестага ФРГ Фронмайером Миллер обсудил ситуацию на энергетическом рынке Европы с депутатом Бундестага

Москва3 июн Вести.Глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел рабочую встречу с депутатом Бундестага ФРГ, заместителем председателя фракции "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе немецкой стороны.

Стороны обсудили сложившуюся ситуацию на европейском энергетическом рынке. Отдельное внимание было уделено Германии. Отмечено, что уровень заполненности немецких хранилищ является самым низким за последние пять лет говорится в сообщении

В ходе встречи Миллер напомнил, что между "Газпромом" и Германией ранее было выстроено конструктивное взаимодействие в энергетической сфере. Он добавил, что надежные поставки российского газа на протяжении десятилетий вносили серьезный вклад в развитие экономики и промышленности ФРГ.

Фронмайер в свою очередь признал, что Германия в настоящий момент сталкивается с глубоким экономическим спадом. Одной из ключевых причин политик назвал высокие цены на энергоносители.

Россия долгое время была основным поставщиком газа и нефти. Поэтому сегодня необходимо вновь рассмотреть все возможные варианты, включая возобновление работы "Северного потока" и восстановление торгово-экономических отношений с Россией подчеркнул Фронмайер

Ранее премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что после окончания украинского конфликта необходимо обсуждать вопрос о возобновлении поставок российского газа в Германию.