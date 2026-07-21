Сброс воды произошел после удара ВСУ по Белгородскому водохранилищу Из-за удара ВСУ произошел сброс воды в Белгородском водохранилище

Москва21 июл Вести.Белгородское водохранилище получило повреждения в результате атаки ВСУ, из-за чего произошел сброс воды. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области в MAX.

В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища — произошел сброс воды говорится в сообщении

Отмечается, что угрозы жизни и здоровью жителей нет, населенные пункты не затоплены, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается.

Тем не менее, украинские боевики продолжают наносить удары по дамбе. Восстановление возможно только после полноценного ремонта, заявили в оперштабе.