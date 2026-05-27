Шохин назвал вопросы, которые волнуют западные компании при возвращении в Россию

Москва27 мая Вести.Иностранные компании хотели бы знать, какие условия потребуются для их возвращения на российский рынок, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью РИА Новости.

Конечно, их интересуют условия возвращения​​​. Ряд критериев давно назван, еще четыре года назад приводит РИА Новости слова Шохина

Западных партнеров интересует судьба своих компаний, работающих в России. Они хотят знать, попадет ли та или иная компания под временное управление, отметил Шохин.

Кроме того, компании из всех стран - и дружеских, и недружеских, - волнует тема уровня зарплаты для высококвалифицированных сотрудников с упрощенным режимом пребывания.

Минфин предложил установить их в размере более 700 тыс. руб. А иностранный бизнес говорит, что готов индексировать зарплаты, но не до такого уровня пояснил Шохин

Другой важный вопрос, который также хотят прояснить западные компании, - что делать с результатами их интеллектуальной деятельности, и кому они могут передаваться.

Шохин подчеркнул, что именно эти темы обсудят на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что компании из США заинтересованы в присутствии на российском рынке и готовы при возможности на него вернуться.