Москва27 маяВести.Иностранные компании хотели бы знать, какие условия потребуются для их возвращения на российский рынок, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью РИА Новости.
Конечно, их интересуют условия возвращения. Ряд критериев давно назван, еще четыре года назадприводит РИА Новости слова Шохина
Западных партнеров интересует судьба своих компаний, работающих в России. Они хотят знать, попадет ли та или иная компания под временное управление, отметил Шохин.
Кроме того, компании из всех стран - и дружеских, и недружеских, - волнует тема уровня зарплаты для высококвалифицированных сотрудников с упрощенным режимом пребывания.
Минфин предложил установить их в размере более 700 тыс. руб. А иностранный бизнес говорит, что готов индексировать зарплаты, но не до такого уровняпояснил Шохин
Другой важный вопрос, который также хотят прояснить западные компании, - что делать с результатами их интеллектуальной деятельности, и кому они могут передаваться.
Шохин подчеркнул, что именно эти темы обсудят на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что компании из США заинтересованы в присутствии на российском рынке и готовы при возможности на него вернуться.