Песков заявил о большом количестве лживой информации в западных СМИ

Москва21 мая Вести.Европейские и американские средства массовой информации публикуют большое количество лживой информации. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать информацию агентства Reuters о том, что около 200 российских военнослужащих якобы проходили обучение в Китае.

Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в Соединенных Штатах сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что такую информацию нужно воспринимать "очень дозированно".