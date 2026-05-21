Москва21 маяВести.Европейские и американские средства массовой информации публикуют большое количество лживой информации. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты попросили его прокомментировать информацию агентства Reuters о том, что около 200 российских военнослужащих якобы проходили обучение в Китае.
Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в Соединенных Штатахсказал Песков
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что такую информацию нужно воспринимать "очень дозированно".