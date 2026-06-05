Москва5 июнВести.Американские компании продолжили сотрудничество с Россией по выгодным для них направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ.
Российский лидер отметил прагматизм Вашингтона и призвал остальные страны брать с США пример.
Там где им выгодно, у нас ничего не прекращалосьпояснил президент
По словам президента, Россия также продолжает активное сотрудничество со странами азиатского и африканского регионов.
Ранее президент РФ рассказал, что ситуация с урегулированием в Европе должна созреть, все к этому идет.