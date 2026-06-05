Белозеров заявил, что переезд РЖД в регионы касается части компании Белозеров: переезд РЖД в регионы касается исключительно части компании

Москва5 июн Вести.Переезд РЖД в регионы касается исключительно части компании. Об этом журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил руководитель ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил о переезде крупных государственных компаний из столицы в регионы. Глава РЖД прокомментировал эту инициативу.

В целом компания должна находиться в Москве, и ряд подразделений перевозить нецелесообразно. Поэтому мы приветствуем распределение как раз по новым городам, новым территориям, где будут появляться новые возможности. Но это касается исключительно части компании сказал Белозеров

Ранее Путин заявил, что переезд офисов крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы не повредит экономике столицы.