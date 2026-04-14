Рюмин на встрече с Путиным рассказал об инвестициях "Россетей" в новые регионы Путин оценил масштаб инвестиций "Россетей" в новые регионы России

Москва14 апр Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым отметил инвестиции компании в новые регионы.

Я так понимаю, что по километражу, объему инвестиций – у вас на новые регионы достаточно солидные, побольше, чем у некоторых других регионов сказал глава государства

Рюмин уточнил, что в новых регионах у "Россетей" действительно большая инвестиционная программа и по километражу, и по мощностям - по подстанционному строительству.

Президент поинтересовался, связано ли это с разрушениями в ходе боевых действий или с запущенностью сетевого хозяйства за предыдущие десятилетия, на что глава "Россетей" ответил "и то, и другое".

Рюмин добавил, что в новых регионах после атак электросетевому хозяйству наносится ущерб, поэтому приходится тратить больше ресурсов. Однако компании удается добиваться поставленных задач, заверил глава "Россетей".