Москва14 апрВести.Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым отметил инвестиции компании в новые регионы.
Я так понимаю, что по километражу, объему инвестиций – у вас на новые регионы достаточно солидные, побольше, чем у некоторых других регионовсказал глава государства
Рюмин уточнил, что в новых регионах у "Россетей" действительно большая инвестиционная программа и по километражу, и по мощностям - по подстанционному строительству.
Президент поинтересовался, связано ли это с разрушениями в ходе боевых действий или с запущенностью сетевого хозяйства за предыдущие десятилетия, на что глава "Россетей" ответил "и то, и другое".
Рюмин добавил, что в новых регионах после атак электросетевому хозяйству наносится ущерб, поэтому приходится тратить больше ресурсов. Однако компании удается добиваться поставленных задач, заверил глава "Россетей".