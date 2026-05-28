Москва28 мая Вести.Использование цифрового документооборота экономит целые дни в сфере товарооборота. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель РЖД Олег Белозеров.

Каждому грузу нужно оформить [документы]. Это и накладные, и товаросопроводительные документы, их большое количество. А самое главное, большое количество "смежников" - таможня, фитосанитария и другие службы. Соответственно, все это нужно уложить в цифровой формат и обмениваться этими данными. Мы эти все вопросы решаем с нашими коллегами в двухсторонних документах, договариваемся, как мы будем действовать. Это дает высокую скорость, экономит целые дни. Логистика - это деньги и время. И чем меньше времени на оформление, тем больше доходность, либо ниже себестоимость. И это удобство мы предоставляем с нашими казахстанскими коллегами