РЖД: 41% сделок с нефтепродуктами на Петербургской бирже проходит в цифре

Москва14 мая Вести.Сегодня более 40% всех сделок с нефтепродуктами на Петербургской бирже с участием железной дороги реализуются через цифровую платформу. Об этом сообщил ИС "Вести" заместитель гендиректора ОАО "Российские железные дороги" Евгений Чаркин.

Интеграция с железными дорогами организована в цифровом формате. В прошлом году РЖД и Петербургская биржа заключили меморандум об информационном взаимодействии для формирования стоимости перевозки биржевых товаров.

Мы видим устойчивый рост участников биржи. Все ключевые поставщики и потребители сектора нефтепродуктов биржи зарегистрированы на этом сервисе, и сейчас более 41% всех сделок биржи с нефтепродуктами с участием железной дороги проходят через цифру рассказал Чаркин

РЖД постоянно расширяет линейку: первой в этом ряду стала секция лес и стройматериалы. Чаркин отметил, что компания сфокусирована не только на внутреннем рынке. В прошлом году прошла первая поставка в Китай.