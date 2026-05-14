Москва14 мая Вести.Петербургская биржа взяла курс на масштабную диверсификацию. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой рассказал президент биржи Игорь Артемьев.

Петербургская биржа изначально создавалась как энергетическая площадка, отметил он. В 2025 году было реализовано 37 миллионов тонн нефтепродуктов.

То есть [столько] бензинов, керосинов, дизельного топлива, битума и всего-всего прочего не продает ни одна биржа в мире. В этом смысле мы по этому показателю самые большие. Кстати, по нашему обороту - 29 миллиардов долларов по прошлому году - мы третья в мире товарная биржа... Но мы начали глубокую диверсификацию биржи. Это займет, наверное, около 10 лет, но мы должны стать биржей всего, что только можно себе представить, как это в мире сложилось заявил Артемьев

Петербургская биржа также работает над формированием ценовых индикаторов, которые будут учитываться и за рубежом, добавил он.