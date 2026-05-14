Москва14 мая Вести.Акционерное общество "Петербургская биржа" хотело бы перерасти в независимое ценовое агентство. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой рассказал президент компании Игорь Артемьев.

Его открытие позволило бы сформировать справедливые и прозрачные мировые цены, отметил он. В рамках этой работы площадка уже собирает детальную статистику по ценам на дизельное топливо в России, Белоруссии и Узбекистане.

Мы создаем фактически историю ценовых индикаторов между странами. И вот между многими странами, такими как Узбекистан, Белоруссия, Россия, мы уже публикуем межстрановый индикатор - сколько стоит наше дизельное топливо в таком-то районе Белоруссии или в таком-то районе Узбекистана. Это же важная информация для предпринимателей, которые торгуют. Если нам удастся, например, с Китаем, Индией, другими странами БРИКС, построить международное ценовое агентство, со временем, конечно, это непростой процесс, то мы тогда сможем создать справедливые цены и на международных рынках сказал Артемьев

Он также заявил, что в 2026 году Петербургская биржа взяла курс на масштабную диверсификацию.