Дмитриев заявил, что нефть в ближайшее время подорожает свыше $150

Москва13 апр Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что, по его ожиданиям, в ближайшее время цены на нефть поднимутся выше 150 долларов за баррель.

По состоянию на 22:23 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent составляла 98,31 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть WTI - 97,62 доллара за баррель.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что нефть Brent может снова подорожать выше 100 долларов за баррель. Он считает, что перемирие на Ближнем Востоке и договоренности США с Ираном выглядят ненадежными, поэтому это лишь временная пауза. По его словам, именно из-за нестабильности цена держится выше 90 долларов и при любой новой вспышке конфликта может вновь подняться к отметке в 100 долларов, поскольку рынок сейчас крайне волатилен.