Москва14 мая Вести.Петербургская биржа интегрировала в свои услуги доставку торгующихся на ней товаров по железной дороге. Ведется работа по обеспечению доставки автомобильным, морским и речным транспортом. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" Игорь Артемьев.

Биржа, по его словам, стала заниматься логистикой, стремясь предоставлять продавцам и покупателям товаров более полный спектр услуг.

Мы полностью интегрированы с железной дорогой, потому что они у нас - акционер. И мы сегодня, совершая сделку в двойном встречном аукционе, когда навстречу по цене идут продавцы и покупатели - как только сделка совершается, она встраивается в план перевозки РЖД. То есть мы уже гарантируем не только продажу товара, но еще и логистику. Мы интегрируемся сейчас с автомобильным транспортом, который заберет этот товар и довезет его тебе прямо до дома. А еще мы занимаемся теперь и морским транспортом, речным транспортом, чтобы была вся линейка рассказал Артемьев

Игорь Артемьев также сообщил: Петербургская биржа взяла курс на масштабную диверсификацию и намерена выводить на торги новые товарные позиции.