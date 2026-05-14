Москва14 мая Вести.Благодаря введению обязательной биржевой торговли лесом ранее убыточные лесные хозяйства стали прибыльными, получив легальные доходы. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" Игорь Артемьев.

Он выделил значительные позитивные изменения: цена на лес выросла в два раза, что автоматически удвоило поступления НДС в бюджет и способствовало обелению отрасли без применения репрессивных мер.

А самый интересный эффект какой? Большинство этих лесхозов были абсолютно убыточными. Они стали прибыльными. То есть у них появились легальные "белые" деньги, они куда их могли потратить? Во-первых, они смогли увеличить заработную плату с разрешения регуляторов. То есть люди стали больше зарабатывать, они смогли привлечь более квалифицированных рабочих; во-вторых, они стали строить лесопилки. Если раньше мы продавали на бирже одни хлысты, то сейчас появился и брус, и все остальное рассказал Артемьев

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак также отметил позитивную тенденцию: переход на биржевую продажу позволил государственным учреждениям-лесозаготовителям выйти на прибыльную работу.