Президент Петербургской биржи - о создании индикатора цен на нефть Артемьев рассказал о работе над национальным ценовым индикатором на нефть Urals

Москва14 мая Вести.Петербургская биржа полна решимости стать поставщиком национального ценового индикатора на нефть Urals для расчета налоговых платежей. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" (СПбМТСБ, Петербургская биржа) Игорь Артемьев.

Задачу перейти на отечественные ценовые индикаторы поставил президент РФ Владимир Путин, напомнил он.

Центральная идея бирж — это, конечно, использование биржевых цен и индикаторов для целей налогообложения, таможенных сборов и исполнения других государственных функций. Наша страна сегодня засеяна мировыми, иностранными ценовыми агентствами - уже этого достаточно, чтобы понять, что это непрозрачно. И президент поставил задачу перейти на наши индикаторы, в том числе и по такой чувствительной теме, как нефть отметил Артемьев

По его словам, у министерства финансов высокие требования к национальному ценовому индексу, но Петербургская биржа полна решимости им соответствовать.

Минфин предъявил очень высокие требования к нам, но мы полны желаний и стремлений, и будем делать все возможное, чтобы выполнить эти самые строгие требования Минфина и - не знаю, через год, через два, когда они решат, что мы будем соответствовать - исполнять эту важнейшую государственную функцию сказал Артемьев

Также Игорь Артемьев сообщил: в будущем Петербургская биржа хотела бы перерасти в независимое ценовое агентство.