Артемьев озвучил сроки перехода бирж РФ на отечественное оборудование

Москва14 мая Вести.К 2030 году импортное оборудование российских бирж будет полностью заменено отечественным к 2030 году. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" Игорь Артемьев.

В стране уже созданы технологические системы, которые не уступают ведущим мировым аналогам по быстродействию, надежности и функциональности, подчеркнул он.

Мы не можем использовать американское и европейское оборудование. Честно говоря, я думал, что этот процесс будет гораздо более долгим — практически уже к 2029-2030 годам полностью перейдем на отечественное оборудование. Наши собственные разработки — платформа SPX и Национальное биржевое ценовое агентство рассказал Артемьев

Платформы не имеют аналогов в мире.

Вы знаете, Reuters и Bloomberg, они, конечно, сотнями лет работают — они очень большие и, наверное, очень большие молодцы, но в России у нас мало что было. А мы взяли и сделали добавил он

Артемьев также озвучил планы Санкт-петербургской биржи перерасти в независимое ценовое агентство.