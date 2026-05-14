Москва14 мая Вести.Объем поставок товаров автотранспортом до определенных станций на площадке ПАО "Русгидро" в 2025 году составил 45,5 тысяч тонн. Такую цифру привел ИС "Вести" заместитель гендиректора компании Александр Чариков.

По инициативе "Русгидро" в правила биржевых торгов добавили новое условие — поставку автотранспортом от продавца или грузоотправителя. Раньше товар доставлялся только до ж/д станции, затем транспортировка ложилась на покупателя. Новая опция привлекла дополнительных участников и нарастила объемы торгов.

Компания активно участвует в развитии биржевых инструментов. По словам Чарикова, в 2024 году было создано 11 новых инструментов, а через год — еще 31.

И это создаем мы, и этими инструментами дальше могут пользоваться любые другие компании. Последний инструмент, который мы в 2025 году создали, — это доставка автотранспортом до станций. В прошлом году этот инструмент мы уже использовали несколько раз и доставили этим инструментом 45,5 тысяч тонн сообщил Чариков

Также в 2024 году "Русгидро" приобрело 1,3 млн тонн угля на бирже. В этом году компания планирует поднять планку, подчеркнул Чариков. Закупать уголь на Петербургской бирже компания начала в 2023 году. Для этого было создано отдельное подразделение — внутригрупповой брокер.