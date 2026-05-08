РЖД: бумажные билеты на электрички сохранятся, несмотря на развитие онлайна В РЖД планируют сохранить бумажные билеты на электрички

Москва8 мая Вести.Российские железные дороги не планируют отказываться от бумажных билетов на пригородные поезда даже после масштабного запуска онлайн-продаж. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Ранее правительство РФ утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года, в которой, в частности, говорится о возможности приобретения электронных билетов на все электрички в России к указанному сроку. В РЖД подчеркнули, что внедрение новых цифровых сервисов не отменяет, а лишь дополняет привычные способы оформления проезда.

Пассажиры, как и раньше, смогут купить билеты в пригородных кассах, а также с помощью билетопечатающих автоматов на вокзалах и остановочных пунктах сообщили в компании

Там пояснили, что цифровые сервисы рассматриваются как дополнительный и более удобный вариант, особенно для тех, кто привык планировать поездки заранее или не хочет тратить время на очередь в кассу.

В настоящее время билеты на электрички уже можно купить через интернет в приложении "РЖД Пассажирам" — как на поезда с указанием мест, так и без них. В ближайшие годы компания планирует добавить аналогичную функцию на свой официальный сайт.