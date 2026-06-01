В России появится единый электронный билет в пригороде на весь транспорт

Москва1 июн Вести.В России появится единый электронный билет на все виды транспорта в пригороде, заявил министр транспорта России Андрей Никитин агентству РИА Новости.

Он отметил, что правовой фундамент для этой инициативы уже существует, напомнив, что правительство РФ утвердило Концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года, где особый упор делается именно на цифровизацию.

Главная задача сейчас - техническая. Для реализации этой идеи необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта сказал Никитин

Ранее председатель Общественного совета Министерства транспорта РФ Татьяна Горовая сообщила, что в России внедряется единый электронный билет для пассажиров, который будет действовать на все виды транспорта.