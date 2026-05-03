Все государственные вузы России перешли на электронные студенческие билеты Почти 5 млн электронных студенческих билетов сформировано на "Госуслугах"

Москва3 мая Вести.Почти 5 миллионов электронных студенческих билетов сформировано на портале госуслуг, они оформлены для всех студентов государственных вузов страны, сообщило РИА Новости со ссылкой на замминистра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука.

Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему… У нас на едином портале государственных услуг уже почти 5 миллионов студенческих сформировано... Все государственные вузы уже там отметил он

При этом чиновник уточнил, что любой студент имеет право получить в вузе бумажный вариант документа.