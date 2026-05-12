Москва12 мая Вести.Продуманная логистика является одной из отличительных особенностей всероссийского проекта "Театральный поезд". Об этом на церемонии запуска проекта 12 мая заявил генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, сообщает ИС "Вести".

Проект "Театральный поезд". Поездов два: восточное и южное направления. Восточный поезд будет двигаться порядка 50 дней из Владивостока в Москву. И что отличает именно поездное перемещение артистов? Здесь точно будут те точки, куда в рамках обычных гастролей артистам не добраться. Вот это ключевое. 43 города - от Владивостока до Москвы и от Севастополя до Москвы — это и БАМ, и Транссиб, и Сибирь, и Урал, и центральная часть, и север России сказал он

Глава РЖД подчеркнул, что зрители благодаря такому проекту смогут посмотреть на своих любимых артистов и на разнообразные выступления, включая балет, драму, кукольное представление.

Для нас сложность была прежде всего в расписании. Оно составлено таким образом, что поезд приходит утром в город и потом двое суток стоит, ждет, выполняет роль отеля на колесах и вечером после спектакля отправляется дальше. Эти вопросы мы решали. Для нас важно, что два поезда встретятся одновременно 30 июня на Киевском вокзале в Москве. 2026-й год в "Российских железных дорогах" — это Год пассажира. Мы меняемся для нашего пассажира, меняем сервис, услуги, чтобы быть более удобными, и испытываем себя в том числе в таких требовательных перевозках, как "Театральный поезд". Мы знаем, что у искусства нет границ добавил он

Ранее сообщалось, что в России продажи билетов в театры в течение года увеличились на 20,6%.