Во время ПМЭФ все серебряные жетоны с изображением Путина были раскуплены

На ПМЭФ раскупили все серебряные жетоны с Путиным Во время ПМЭФ все серебряные жетоны с изображением Путина были раскуплены

Москва5 июн Вести.На ПМЭФ раскупили все серебряные жетоны с портретом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает RT.

По информации источника, помимо этого участники форума оформили предзаказ еще на 40 памятных монет.

Кроме жетона с изображением Путина организаторы также выставили на продажу монеты, посвященные инаугурации президента и с изображением Александра Невского.

Ранее генеральный директор АО "ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев рассказал, что масштабное цветочное панно, представленное компанией "Уралхим" на Петербургском международном экономическом форуме, обновляют каждую ночь.