Москва5 июнВести.На ПМЭФ раскупили все серебряные жетоны с портретом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает RT.
По информации источника, помимо этого участники форума оформили предзаказ еще на 40 памятных монет.
Кроме жетона с изображением Путина организаторы также выставили на продажу монеты, посвященные инаугурации президента и с изображением Александра Невского.
Ранее генеральный директор АО "ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев рассказал, что масштабное цветочное панно, представленное компанией "Уралхим" на Петербургском международном экономическом форуме, обновляют каждую ночь.