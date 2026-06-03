Москва3 июнВести.Масштабное цветочное панно, представленное компанией "Уралхим" на Петербургском международном экономическом форуме, обновляют каждую ночь. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор АО "ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев.
Панно символизирует возврат российских пловцов на международную арену. Композиция выполнена из 120 тысяч гвоздик и хризантем.
Это на самом деле большая работа. Ночью меняют почти 20% цветов, для того, чтобы это панно оставалось живым до конца форума. Мы делаем цветочное панно с 2018 года, и мне кажется, для многих участников форума это стало какой-то традицией приходить фотографироваться с нашим панносказал Коняев
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что основная часть речи, с которой выступит президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 5 июня, будет посвящена ситуации в экономике.