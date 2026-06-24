Москва24 июн Вести.Шестое дополненное издание сборника цитат и афоризмов президента России Владимира Путина представили на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), пишет РИА Новости.

Сборник содержит цитаты, высказывания и реплики главы государства с начала первого президентского срока до декабря 2025 года. Подарочное издание на 500 страниц стоит 4150 рублей.

В прошлом году он тоже пользовался большой популярностью, в том числе среди иностранных гостей. Они видели книгу на русском языке, спрашивали, есть ли на английском отметила сотрудница ТДК "Москва" Анастасия Лысенко

Версия на английском языке также представлена на книжном стенде. Сборник "Thus spoke Putin" выполнен в переплете из натуральной кожи, украшен блинтовым и золотым тиснением. В книге содержатся самые известные, знаковые фразы и речи, которые Путин произнес во время своих выступлений, интервью и пресс-конференций.