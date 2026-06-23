Москва23 июн Вести.Только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, а также наладить равноправное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам и гостям XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026).

Глава государства отметил, что форум традиционно собрал парламентариев и политиков, предпринимателей и ученых-правоведов не только из России, но и из других стран мира. По его словам, ПМЮФ является авторитетной площадкой для всестороннего обсуждения разнообразных профессиональных тем, совместного поиска и выработки решений по развитию международного права.

Сегодня ключевой задачей становится укрепление верховенства права в организации жизни общества, регулировании отношений во всех областях: политике и экономике, общественной, гуманитарной и социальной сферах и, конечно, в международных делах. Только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество говорится в тексте обращения

Российский лидер выразил уверенность в том, что озвученные на полях ПМЮФ-2026 предложения послужат усовершенствованию нормотворческой и правоприменительной практики и позволит развивать юридическую науку и образование.