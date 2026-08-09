Москва9 авг Вести.Молодежный форум "Машук" значительно укрепил свой авторитет и консолидирующий потенциал, а также на деле доказал, что активная и неравнодушная молодежь со свежим взглядом на актуальные проблемы – это важная созидательная сила. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям мероприятия, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля.

Приветствую вас на молодежном форуме "Машук"​​​. Ваш проект прошел большой путь, значительно укрепил свой авторитет и консолидирующий потенциал, на деле доказал, что молодежь с ее активной, неравнодушной позицией, свежим взглядом на актуальные проблемы и стремлением быть полезной стране, людям является важной созидательной силой говорится в послании

Глава государства отметил, что эта сила особенно востребована при решении задач в области образования, воспитания новых поколений, а также при сохранении культурного наследия страны и укреплении межнационального согласия в обществе.

Путин выразил уверенность в том, что начинающие педагоги, студенты профильных учебных заведений, юные таланты будут активно участвовать в мероприятиях форума, в ходе которых приобретут новые знания и расширят свой профессиональный кругозор.

Всероссийский молодежный форум "Машук" – это образовательная площадка для молодых специалистов в сфере педагогики, воспитания и просвещения. Съезд ежегодно проходит в Пятигорске у подножия горы Машук.