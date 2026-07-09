Москва9 июл Вести.Путешествия способствуют сплочению семьи и продвижению ценности ведения здорового образа жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем приветственном слове для участников, организаторов и гостей Всероссийского семейного туристского фестиваля "Больше, чем путешествие", текст которого опубликован на официальном сайте Кремля.

Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском семейном туристском фестивале "Больше, чем путешествие"... Общий досуг, яркие впечатления сплачивают семью, служат укреплению традиций совместных путешествий, продвижению ценностей активного, здорового образа жизни говорится в телеграмме

Глава государства отметил, что в последнее время сфера туризма в России развивается очень динамично. В частности, совершенствуется инфраструктура, создаются новые интересные маршруты экскурсий для людей разных возрастов и поколений.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что форум пройдет в теплой и позитивной атмосфере.