Москва30 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Второго форума женщин Севера, подчеркнув значимую роль женщин в развитии северных регионов страны.

Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Женщины вносят уникальный вклад в развитие наших северных территорий. Мы гордимся, что именно гражданка России в 2025 году впервые в мировой истории встала на капитанский мостик атомного ледокола говорится в сообщении

Путин отметил, что женщины работают в ключевых отраслях экономики, занимаются научной деятельностью, добиваются успехов в творчестве, участвуют в общественных и волонтерских проектах, а также поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции и их семьи.

Президент подчеркнул, что участники форума, приехавшие в Москву из многих регионов России, собрались для обсуждения вопросов повышения качества жизни на Севере, обеспечения экологической безопасности, а также сохранения культуры, традиций и обычаев коренных народов. Глава государства выразил уверенность, что предложения и рекомендации участников форума будут востребованы и должны найти практическое применение.

Путин пожелал гостям и участникам форума плодотворной работы и всего наилучшего.

Второй форум женщин Севера проходит в Москве с 30 июня по 1 июля.