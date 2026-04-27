Путин призвал создавать условия, позволяющие молодежи жить и работать в России

Путин призвал создавать условия, позволяющие молодежи жить и работать в РФ Путин призвал создавать условия, позволяющие молодежи жить и работать в России

Москва27 апр Вести.Российский президент Владимир Путин призвал создавать условия, позволяющие молодежи жить и работать в России. Соответствующие заявление он сделал в ходе приветствия по случаю 30-го юбилейного Российского интернет-форума.

Российский лидер поздравил собравшихся с 20-летием создания Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). По его словам, она является одной из крупнейших площадок по работе с ИТ-сообществом и уделяет внимание просвещению молодых поколений.

Подчеркну, важно совместно создавать условия для того, чтобы молодые специалисты стремились жить и работать в России, приносить пользу Родине, обладать не только профессиональными навыками, но и сохранять приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям говорится в материале, опубликованном на сайте Кремля

30-й юбилейный Российский интернет-форум проводится в "Сколково" с 27 по 29 апреля.