Москва9 авг Вести.В Пятигорске Ставропольского края состоялось торжественное открытие XVII Всероссийского молодежного форума "Машук". Мероприятие объединило более 2,2 тысячи участников в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России и зарубежных стран, сообщает пресс-служба форума.

Приветственное обращение к гостям и участникам площадки направил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что за годы работы "Машук" доказал свою значимость как мощный созидательный ресурс молодежи в сферах образования, сохранения культурных традиций и патриотического воспитания подрастающего поколения.