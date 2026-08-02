Москва2 авг Вести.Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters формирует необходимую среду и дает подросткам возможность войти в творческие профессии. Об этом ИС "Вести" заявил директор института кино НИУ ВШЭ, продюсер, телеведущий Александр Акопов.

В финале чемпионата – 120 участников от 14 до 17 лет из 44 регионов России. Среди профессиональных направлений – сценарное мастерство, продюсирование, клипмейкинг, операторское искусство, звукорежиссура, 3D- и веб-дизайн.

Вход в творческие профессии, его нельзя начинать так – сдал ЕГЭ и пойду-ка я учиться на кино или на музыку. Это нужно начинать рано. И вот как раз ArtMasters предоставляет такую возможность, такую среду сказал он

Итоги чемпиона подвели в новом здании Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Победители получают денежные сертификаты, возможность пройти обучение и стажировки, а также дополнительные баллы при поступлении в профильные творческие вузы.