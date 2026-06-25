В команде амбассадоров 7-го сезона Чемпионата "АртМастерс" пополнение К амбассадорам 7-го сезона Чемпионата "АртМастерс" присоединились трое

Москва25 июн Вести.К команде амбассадоров 7-го сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций "АртМастерс" присоединились певец, композитор Владимир Пресняков, актер театра и кино Леон Кемстач, а также режиссер, сценарист и актер Даниил Воробьев. Об этом заявили ИС "Вести" в пресс-службе чемпионата.

По словам директора АНО "АртМастерс" Борислава Володина, присутствие экспертов такого уровня позволяет интегрировать лучший индустриальный опыт в среду начинающих талантов, минуя традиционные барьеры на пути профессионального роста.

В команду амбассадоров проекта входят множество представителей творческих сфер, такие как актер Владимир Машков, композитор Игорь Матвиенко, певец Сергей Жуков и другие.

Чемпионат "АртМастерс" — это соревнование для специалистов креативных индустрий в России. Главной темой 7-го сезона является "Сила единства. Искусство, которое объединяет". Проект направлен на формирование высококвалифицированных экспертов и расширение творческого кластера для реализации государственной политики в сфере развития креативных индустрий и человеческого капитала.