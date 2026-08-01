В Москве наградили победителей чемпионата творческих компетенций ArtMasters В Москве наградили победителей чемпионата ArtMasters в категории "юниоры"

Москва1 авг Вести.В Москве наградили победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в категории "юниоры". Своими эмоциями с ИС "Вести" поделились победители соревнований Вадим Куратов и Санжи Цыренов.

Мне вот дизайн очень нравится. Я, получается, в 2022 году только начал и самостоятельно изучал его без курсов никаких там. У меня в ПГТ нет всяких там лицеев, которые специализируются на IT-штуках сказал победитель чемпионата ArtMasters Санжи

Другой победитель чемпионата, Вадим, выразил надежду, что в дальнейшем его путь будет связан с монтажом и творческими профессиями.

Ранее сообщалось, что ArtMasters с 1 по 9 августа проведет серию мастер-классов по театральному искусству в московском парке "Зарядье".