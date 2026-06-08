Москва8 июн Вести.Павел Зарубин в интервью ИС "Вести" назвал победу в национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 исполнением детской мечты.

Журналист стал обладателем "Орфея" в номинации "Интервьюер" за фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Он отметил роль команды в общей победе.

Главное, что это победа команды. Что такое интервьюер в данном случае? Я что, разве один человек? Нет, конечно же. Со мной были мои операторы, которые сняли это интервью так. Со мной были мои режиссеры, которые смонтировали это интервью так. Поэтому однозначная победа команды нашей программы, [режиссера] Саиды Медведевой. Спасибо им всем поделился Зарубин

Корреспондент стал лауреатом премии ТЭФИ во второй раз. В 2025 году он получил статуэтку в номинации "Интервьюер" за программу "Москва. Кремль. Путин".

Для меня это исполнение детской мечты, как сегодня кто-то говорил со сцены, у меня то же самое. Я еще в детстве смотрел премию ТЭФИ, мечтал и грезил телевидением, но никогда не думал, что буду стоять на сцене. Мечты осуществляются сказал Павел Зарубин

В конкурсном отборе ТЭФИ-2026 участвовали десятки проектов крупнейших телеканалов РФ, церемония награждения проводится в Москве 8 и 9 июня.