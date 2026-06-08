Москва8 июн Вести.Премия ТЭФИ предоставляет возможность учиться у коллег мастерству, наблюдать за успехами журналистов. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор телеканала "Москва 24" Дмитрий Щугорев.

По его словам, в преддверии церемонии награждения всегда есть элемент ожидания сюрприза.

Всегда есть определенный элемент сюрприза здесь. Премия ТЭФИ для меня означает то, что ты смотришь, как люди работают. Сейчас все больше и больше в телевидение проникает искусственный интеллект, и ты начинаешь вычислять: ага, вот здесь они подкрасили, тут звук подтянули. Это такая прекрасная возможность поучиться у коллег сказал он

Журналист отметил, что у каждой работы, проекта есть свои творческие грани и особенности.

Все телевидение построено на таких маленьких фишечках, все друг у друга учились, все принадлежат одной большой семье. А всякими творческими вкраплениями все друг от друга как-то отличаются. И вот сейчас идет борьба за такие вот маленькие-маленькие звездочки. Как когда на большом огромном небе все главные звезды открыты, а ты выискиваешь, например, какую-то новую и у тебя есть возможность, например, назвать ее своим именем. Здесь то же самое. Кто-то что-то обязательно придумывает. И каждый год этот полет творческий, он настолько уже кристальный, настолько уже отточенный, что диву даешься добавил Щугорев

В конкурсном отборе ТЭФИ-2026 участвовали десятки проектов крупнейших телеканалов РФ— от общественно-политических программ и докфильмов до сериалов, шоу и развлекательных форматов. Церемония награждения проводится в Москве 8 и 9 июня.