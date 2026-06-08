Москва8 июнВести.Программа "60 минут" победила в двух номинациях национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026, сообщает ИС "Вести".
Программа была награждена в номинациях "Лучшая общественно-политическая программа" и "Лучшие ведущие общественно-политической программы".
Статуэтки Орфея на сцене получил один из ведущих Евгений Попов. Он поблагодарил команду, которая создает общественно-политическое шоу.
Благодарю наш небольшой, но дерзкий коллектив. На протяжении 10 лет мы продолжаем оставаться островком стабильности и адекватности в этом полыхающем миресказал он
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале также порадовалась победам на ТЭФИ-2026.
Крутейшая новость! Честь и гордость! Ценим каждого зрителя! Теперь у нас с вами Девять статуэток! Девять! Рекорд!написала она
В конкурсном отборе ТЭФИ-2026 участвовали десятки проектов крупнейших телеканалов РФ, церемония награждения проводится в Москве 8 и 9 июня.