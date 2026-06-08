Москва8 июнВести.Журналист Александр Карпов в комментарии ИС "Вести" назвал неожиданной свою награду на церемонии премии ТЭФИ-2026. Он стал победителем в номинации "Журналистское расследование" с программой "Телефонные мошенники. Острая угроза".
По словам Карпова, к своему триумфу на ТЭФИ он не был готов.
Это было совершенно неожиданно, я настолько сегодня был к этому не готов, что даже не надел смокинг. И в последнюю минуту жена сказала взять хотя бы бабочку, и это меня спасло. Иначе бы я был вообще без бабочки на сцене. А что касается замечательной статуэтки Орфей, то я думаю, что это, конечно, коллективная награда. Это огромное количество работы большого числа людей: операторов, звукооператоров, продюсеров, редакторов, эти споры, разговоры на повышенных тонах - все это потом переплавляется и выливается в эту форму. Это оценка, что наш труд позволил кого-то уберечь от бедысказал он
Карпов добавил, что целью работы журналистов является помощь людям.
Мы объясняем, разъясняем без устали каждый день, как уберечься от мошенничества, мы пытаемся помочь людям, которые попали в беду. И это каждодневная работа всего огромного коллективадобавил он
Ранее на церемонии ТЭФИ программа "Вести недели" победила в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа", а программа "60 минут" стала лидером сразу в двух номинациях национальной телевизионной премии.