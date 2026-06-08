Москва8 июн Вести.Журналист Александр Карпов в комментарии ИС "Вести" назвал неожиданной свою награду на церемонии премии ТЭФИ-2026. Он стал победителем в номинации "Журналистское расследование" с программой "Телефонные мошенники. Острая угроза".

По словам Карпова, к своему триумфу на ТЭФИ он не был готов.

Это было совершенно неожиданно, я настолько сегодня был к этому не готов, что даже не надел смокинг. И в последнюю минуту жена сказала взять хотя бы бабочку, и это меня спасло. Иначе бы я был вообще без бабочки на сцене. А что касается замечательной статуэтки Орфей, то я думаю, что это, конечно, коллективная награда. Это огромное количество работы большого числа людей: операторов, звукооператоров, продюсеров, редакторов, эти споры, разговоры на повышенных тонах - все это потом переплавляется и выливается в эту форму. Это оценка, что наш труд позволил кого-то уберечь от беды сказал он

Карпов добавил, что целью работы журналистов является помощь людям.

Мы объясняем, разъясняем без устали каждый день, как уберечься от мошенничества, мы пытаемся помочь людям, которые попали в беду. И это каждодневная работа всего огромного коллектива добавил он

Ранее на церемонии ТЭФИ программа "Вести недели" победила в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа", а программа "60 минут" стала лидером сразу в двух номинациях национальной телевизионной премии.