Москва8 июн Вести.Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов поблагодарил зрителей телешоу. В комментарии ИС "Вести" он отметил, что коллектив программы "60 минут" задает высокую планку в качестве информации для своей аудитории.

Ранее программа "60 минут" победила в двух номинациях национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026.

Это, конечно, очень выстраданная награда, потому что мы с [телеведущей] Ольгой Скабеевой занимаемся нашей и вашей любимой программой "60 минут" уже 10 лет. В этом году юбилей. Это очень серьезный труд маленького, семейного, дерзкого коллектива. И мы, конечно, очень благодарны, в первую очередь, нашим зрителям, которые два раза в день, каждый день с нами, которые с нами очень откровенны, а мы с ними очень честны. И в этом смысле у нас невероятная синергия с нашим зрителем. Мы его любим, а он нам верит. Я надеюсь, так будет еще и в следующие десятилетия сказал он

Попов отметил, что успех "60 минут" обусловлен тем, что программа стремится преподнести зрителю всю широту и палитру новостей о происходящем в мире.

Тем более, учитывая те турбулентные времена, которые мы переживаем. И здесь, конечно, важно оставаться спокойным, рассудительным, адекватным ситуации. И мы безмерно благодарны нашим репортерам, которые работают на линии боевого соприкосновения каждый день, рискуя жизнью, добывают информацию и показывают события такими, какие они есть. Мы используем большое количество источников информации. Мы стараемся сделать так, чтобы, посмотрев нашу программу, люди знали почти все. И это, наверное, наша главная задача, с которой я очень надеюсь, мы справляемся заметил журналист

В конкурсном отборе ТЭФИ-2026 участвовали десятки проектов крупнейших телеканалов РФ, церемония награждения проводится в Москве 8 и 9 июня.