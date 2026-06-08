Москва8 июн Вести.Павел Зарубин победил в национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в номинации "Интервьюер" с фильмом "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", сообщает ИС "Вести".

Журналист отметил работу режиссера фильма Саиды Медведевой, назвав ее "легендой" и человеком "феноменальной скромности".

Мы делали этот фильм, не отрываясь от основного производства, еженедельно продолжая выпускать практически тоже фильмы в рамках телепрограммы "Москва. Кремль. Путин". И я сейчас хотел бы воспользоваться этой возможностью, и со сцены признаться в любви своей команде, которая со мной все эти годы сказал Зарубин

По словам журналиста, программа "Москва. Кремль. Путин" стала единственным форматом на российском телевидении в последние годы, который сейчас копируют в других странах.

Две статуэтки "Орфея" также получили ведущие программы "60 минут".