Зарубин показал, как вели себя дети на приеме у Путина Зарубин показал кадры встречи Путина с детьми

Москва7 июн Вести.Сотрудники ФСО помогли детям, прибывшим на прием к президенту РФ Владимиру Путину, найти дорогу до места встречи с российским лидером. Кадры того, как это происходило, показал Павел Зарубин для ИС "Вести". Он также опубликовал видео встречи главы государства с детьми.

Многодетный отец из Дагестана Замир Меджидов, присутствовавший на встрече, поделился с Зарубиным секретом убаюкивания детей.

Так и всегда у нас бывает. Последний я их укачиваю, когда уже им не под силу, я их укачиваю. Просто надо терпения набраться, подольше их укачивать заявил Меджидов

На встрече с президентом также был и многодетный отец из Херсонской области Александр Колотун. Он рассказал Зарубину, что в его семье ожидают 15 ребенка. Сейчас у Колотуна 10 дочерей и 4 сына.