Москва8 июн Вести.Журналистское сообщество в России стало более сплоченным, заявил для ИС "Вести" журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс в кулуарах церемонии награждения ТЭФИ-2026.

Каждая победа холдинга ВГТРК с работой, выставленной на ТЭФИ, - это закономерность, потому что у нас самый мощный, самый лучший холдинг, где работают самые профессиональные, самые талантливые журналисты. Хотя в целом, конечно, все медиа-сообщество стало более сплоченным за последнее время. Общие тревоги, борьба за общую нашу победу нас, конечно, сплотили отметил он

Журналист также указал, что премии ТЭФИ удостаиваются те, кто признан лучшим в медиасреде.

Здесь такое соревнование, и я считаю, что все финалисты, которые оказались в списке голосования - это лучшие журналисты, и они уже победители. Премия ТЭФИ важна - нам обязательно надо встречаться, ощущать этот очень мощный корпоративный дух, надо обязательно сверять часы к стандартам журналистики, которые существуют сегодня. И нужно это для того, чтобы наше телевидение становилось все лучше и лучше. И чтобы мы работали на те задачи, которые стоят сегодня перед обществом, перед нашей страной, работали на победу подчеркнул Мацкявичюс

Ранее президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой отметил, что в медиа не стоит доводить информационный поток до безумной скорости, поскольку это вредит восприятию информации зрителем.