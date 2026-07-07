Журналист Медведев: россиянам иногда не хватает прямых объяснений Журналист Медведев: россиянам иногда не хватает честного разговора с властями

Москва7 июл Вести.Россиянам иногда не хватает честного разговора с властями, заявил журналист Андрей Медведев в интервью ИС "Вести".

Честного разговора с людьми иногда не хватает нормального, прямого, каких-то объяснений… С 2022 года мы все в одной лодке, мы все в одной ситуации. Русские люди не убежали. Они пошли на фронт, включились в волонтерское движение. Множество семей поддерживает своих людей, кто воюет на фронте подчеркнул журналист

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал кандидатов от партии на выборах честно и открыто разговаривать с людьми и, в том числе, признавать ошибки.