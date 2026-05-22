Медведев пригрозил жесткими мерами скрывающим связь с ЕР кандидатам в ГД

Москва22 мая Вести.Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев потребовал от кандидатов в депутаты Госдумы открыто демонстрировать принадлежность к партии. Об этом говорится в обращении к участникам предварительного голосования, текст которого приводит пресс-служба партии.

По словам Медведева, кандидаты в депутаты Госдумы от ЕР должны показать, что они разделяют идеологию и ценности партии, а не только используют ее статус и возможности

Регистрация кандидатов на внутрипартийное предварительное голосование завершилась 14 мая. Сама процедура праймериз пройдет с 25 по 31 мая, а регистрация избирателей закончится 29 мая.

Медведев подчеркнул, что обязательным условием участия в выборах от "Единой России" является членство в партии или принадлежность к институту ее сторонников.

Это наша принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями. Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом "Единой России", то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми. Это условие обязательно для всех. Попытки спрятать политический статус будут жестко пресекаться сказал председатель "Единой России"

Ранее Медведев заявил, что партия "Единая Россия" намерена одержать победу на выборах депутатов Госдумы.