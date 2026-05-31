Москва31 маяВести.Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал не расстраиваться тех, кто не прошел предварительный этап голосования перед парламентскими выборами в сентябре. Его заявление опубликовано в официальном Telegram-канале партии.
Те, кто не пройдет следующий этап, не подойдет уже к полноценному конкурсу, окончательному голосованию, тоже не должны расстраиваться, поскольку вы - наш передовой отрядсказал Медведев
Ранее Медведев заявил об окончании предварительного голосования партии "Единая Россия". По его словам, в праймериз в качестве избирателей поучаствовали свыше 10 миллионов россиян, и они прошли практически без нарушений.