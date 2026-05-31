Медведев призвал не расстраиваться тех, кто проиграл праймериз "Единой России"

Медведев призвал не расстраиваться тех, кто проиграл праймериз "Единой России"

Москва31 мая Вести.Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал не расстраиваться тех, кто не прошел предварительный этап голосования перед парламентскими выборами в сентябре. Его заявление опубликовано в официальном Telegram-канале партии.

Те, кто не пройдет следующий этап, не подойдет уже к полноценному конкурсу, окончательному голосованию, тоже не должны расстраиваться, поскольку вы - наш передовой отряд сказал Медведев

Ранее Медведев заявил об окончании предварительного голосования партии "Единая Россия". По его словам, в праймериз в качестве избирателей поучаствовали свыше 10 миллионов россиян, и они прошли практически без нарушений.