В Москве наградили победителей профессионального конкурса в сфере медицины Финалист конкурса "Московские мастера" рассказала, когда решила стать медсестрой

Москва13 мая Вести.В столице наградили призеров и победителей профессионального конкурса в сфере медицины "Московские мастера". Медсестра Детской городской поликлиники № 32, финалистка конкурса Екатерина Смоляренко в интервью ИС "Вести" рассказала, что решила выбрать именно эту профессию благодаря примеру из детства.

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лучших медицинских сестер, фельдшеров скорой и неотложной медицинской помощи, акушерок столицы. Встреча была приурочена к Международному Дню медицинской сестры, который отмечался 12 мая.

Финалистка конкурса "Московские мастера" Екатерина Смоляренко рассказала, что запомнила "душевность" медсестры, еще когда лежала в больнице в детстве.

Она как-то жалела меня, оказывала знаки внимания. Где-то лишний раз спросит "как дела?", погладит по головке. Не просто выполняла свои какие-то функции, манипуляции. А именно вот эти душевные качества, наверное, меня побудили стать такой же поделилась медсестра

В суперфинал профессионального конкурса вышли 33 специалиста, девять из которых стали победителями, им вручили ключи от автомобилей "Москвич".