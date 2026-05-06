Москва6 мая Вести.Медперсонал, который работает на передовой – герои. Такое мнение ИС "Вести" озвучила заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

Она добавила, что медработники также рискуют получить тяжелые ранения на фронте и погибнуть во время выполнения своего долга.

Это такие же наши герои, которые работают зачастую на передовой, также получают ранения и, к сожалению, погибают, оказывая помощь тем, кто получил ранение. И мой долг как раз в том числе поддержать и поблагодарить наших медиков за их служение, за их профессионализм, за их работу